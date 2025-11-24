Darts-WM 2026: Hammerduell für Fallon Sherrock

Julius Schamburg 24.11.2025 • 19:31 Uhr Bei der Darts-WM 2026 stehen einige spektakuläre Erstrundenspiele an. Auf Fallon Sherrock wartet eine schwierige Aufgabe, in Runde zwei könnte es dann zum Duell mit einem Deutschen kommen. SPORT1 stellt Highlight-Partien zusammen.

Hammerduell für Fallon Sherrock! Die „Queen of the Palace“ muss bei der Darts-WM 2026 in der ersten Runde gegen den an Position 21 gesetzten Dave Chisnall ran. Das ergab die Auslosung am Montagabend.

Sherrock tritt bereits zum sechsten Mal bei der WM im Alexandra Palace an und ist für ihre Erfolge aus dem Dezember 2019 bekannt. Als erste Frau in der Geschichte des Turniers gewann die Engländerin damals ein Match (3:2 gegen Landsmann Ted Evetts) und spielte sich in die Herzen der Fans.

Der historische Erfolg von Fallon Sherrock

In Runde zwei besiegte Sherrock auch noch das österreichische Urgestein Mensur Suljović (3:1), ehe gegen Chris Dobey in Runde drei Endstation war (2:4). Dieses Jahr wartet mit Chisnall, der 2021 das Halbfinale erreichte, eine echte Herausforderung auf Sherrock.

Sollte ihr die große Überraschung gelingen, könnte es in Runde zwei sogar zum Duell mit dem deutschen Hoffnungsträger Ricardo Pietreczko (spielt in der ersten Runde gegen José de Sousa) kommen.

Die 31-Jährige hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Im Juni hatte sie aus gesundheitlichen Gründen eine Pause eingelegt. Einen Monat später folgte die dramatische Finalpleite beim Women’s World Matchplay gegen Lisa Ashton.

Beau Greaves von den Superstars gefürchtet

Bei den Frauenturnieren führte diese Saison kein Weg an Beau Greaves vorbei. Die Engländerin ist in der Women‘s Series seit 86 Partien ungeschlagen, holte 13 Titel am Stück und gilt als Angstgegnerin vieler Superstars.

Nicht umsonst sagte Titelverteidiger Luke Littler - die neue Nummer eins der PDC Order of Merit - im Vorfeld: „Ich glaube nicht, dass ich in der ersten Runde gegen Beau Greaves spielen möchte, weil ich denke, dass nicht viele Leute wollen, dass ich gewinne.“

Littler spielt in Runde eins gegen Darius Labanauskas aus Litauen und hatte Glück: Er könnte frühestens im Finale auf Greaves treffen. Stattdessen bekommt es der Nordire Daryl Gurney mit „Beau ‚n‘ Arrow" zu tun.

„Ich bin glücklich damit. Er ist nicht der schnellste Spieler, aber es geht nur darum, diese erste Runde zu überstehen“, kommentierte „The Nuke“ sein Los in der Übertragung der Ziehung.

Insgesamt sind bei der Darts-WM 2026 fünf Frauen vertreten, so viele wie noch nie. Neben Sherrock und Greaves gehen Lisa Ashton, Noa-Lynn van Leuven und Gemma Hayter an den Start. Auch Hayter hat ein echtes Hammerlos erwischt: Sie trifft auf die Nummer elf der Weltrangliste, Josh Rock.

Alle Spiele der Frauen in der Übersicht:

Dave Chisnall (ENG) vs. Fallon Sherrock (ENG)

Daryl Gurney (NIR) vs. Beau Greaves (ENG)

Josh Rock (NIR) vs. Gemma Hayter (ENG)

Peter Wright (SCO) vs. Noa-Lynn van Leuven (NED)

Michael Smith (ENG) vs. Lisa Ashton (ENG)

Auch sonst haben die Erstrundenspiele einige Highlights zu bieten. Michael van Gerwen (vs. Mitsuhiko Tatsunami aus Japan) und Gian van Veen (vs. Cristo Reyes aus Spanien) müssen gegen Exoten ran. Luke Humphries (Sieger 2024) spielt gegen seinen Landsmann Ted Evetts.

Die wichtigsten internationalen Duelle:

Gary Anderson (SCO) vs. Adam Hunt (ENG)

Michael van Gerwen (NED) vs. Mitsuhiko Tatsunami (JAP)

Gian van Veen (NED) vs. Cristo Reyes (ESP)

Luke Humphries (ENG) vs. Ted Evetts (ENG)

Raymond van Barneveld (NED) vs. Stefan Bellmont (SUI)

Luke Littler (ENG) vs. Darius Labanauskas (LTU)

Die deutschen Teilnehmer hatten überwiegend Losglück und entgingen den Hammerlosen. Die schwerste Aufgabe hat wohl Dominik Grüllich vor sich. Er trifft auf den an Position 19 gesetzten Niederländer Jermaine Wattimena. Die deutsche Nummer eins Martin Schindler bekommt es mit dem Engländer Stephen Burton zu tun.

Qualifiziert sind aus deutscher Sicht: Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp, Grüllich und Arno Merk. Damit ist der Rekord aus dem Vorjahr (sechs Teilnehmer) übertroffen.

Alle Erstrundenmatches mit deutscher Beteiligung: