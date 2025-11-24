Darts-WM 2026: Max Hopp will angreifen - "Ich traue mir einen Sieg zu"

Julius Schamburg , Benjamin Zügner , Stefan Junold 24.11.2025 • 21:20 Uhr Die deutschen Darts-Profis bekommen bei der WM machbare Gegner zugelost. Max Hopp spricht bei SPORT1 über sein Duell mit Martin Lukeman und die Chancen der insgesamt acht deutschen Teilnehmer.

Max Hopp will bei der Darts-WM 2026 voll angreifen. Der einst größte Hoffnungsträger des deutschen Darts ist erstmals seit 2021 wieder im Alexandra Palace mit dabei (WM ab 11. Dezember LIVE auf SPORT1) und blickt seinem Erstrundenmatch gegen den Engländer Martin Lukeman positiv entgegen.

„Ich freue mich auf Martin Lukeman, vor allem aber auf die Rückkehr in den Ally Pally. Ich bin voller Tatendrang”, sagte Hopp zu SPORT1.

Hopp, aktuell die Nummer 93 in der PDC Order of Merit, rechnet sich gegen Lukeman gute Chancen aus: „Er ist aktuell die Nummer 38 der Welt, wir haben aber beide viel Erfahrung auf der Bühne. Natürlich stand er schon einmal in einem Major-Finale, ich stand damals (2018, Anm. d. Red.) in Dortmund aber auch in einem Major-Halbfinale.“

Der Deutsche nimmt die Herausforderung optimistisch an. „Er ist in der Weltrangliste noch einige Plätze vor mir, aber ich traue mir einen Sieg zu. Das Los ist besser als manch anderer Gegner, den ich hätte bekommen können“, gab sich Hopp zufrieden.

Darts-WM: Schwieriges Los für Dominik Grüllich

Auch die weiteren sieben deutschen Teilnehmer hatten überwiegend Losglück und entgingen den Hammerlosen. Die schwerste Aufgabe hat auf dem Papier Dominik Grüllich vor sich. Er trifft auf den an Position 19 gesetzten Niederländer Jermaine Wattimena.

„Ich habe mit Jermaine Wattimena eine schwere Auslosung erwischt. Seine gute Form hat er jüngst erst bei den Players Championship Finals mit dem Halbfinale bewiesen“, sagte Grüllich zu SPORT1.

So leicht will sich der Bayer aber nicht geschlagen geben: „Wenn ich mein Spiel spiele, kann ich jeden ärgern. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich freue mich, auf der großen Bühne zu spielen und werde jeden Eindruck mitnehmen.“

Hopp: „Clemens darf Spellman nicht unterschätzen“

Hopp ist generell guter Dinge, dass mit deutschen Erfolgen in London zu rechnen ist. „Da geht was für die Deutschen! Wir haben alle Lose bekommen, die lösbar sind. Gaga (Gabriel Clemens, Anm. d. Red.) darf Alex Spellman nicht unterschätzen, der ist auch ein guter Spieler. Grüllich hat mit Wattimena eine Herausforderung, der spielt aktuell super. Er kann aber auch überraschen", sagte Hopp, dessen Fazit lautete: „Die WM war noch nie so ausgeglichen.“

Auch Merk, der sich über den Gewinn der PDC Europe Hylo Super League für die Weltmeisterschaft qualifizierte, freut sich auf sein Debüt im Ally Pally. „Super Los. Ich freue mich drauf“, sagte Merk über das Duell mit dem Belgier Kim Huybrechts bei DAZN: „Ich habe ihn schon geschlagen, dann mache ich das halt noch mal.“

Qualifiziert sind aus deutscher Sicht Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Hopp, Grüllich und Merk. Damit ist der Rekord aus dem Vorjahr (sechs Teilnehmer) übertroffen.

Alle Erstrundenmatches mit deutscher Beteiligung: