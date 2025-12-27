Darts-WM: Bittere Niederlage für Pikachu

Julius Schamburg 27.12.2025 • 21:33 Uhr Ricardo Pietreczko scheidet bei der Darts-WM aus. Der Deutsche muss sich dem Schweden Andreas Harrysson knapp geschlagen geben.

Der Run von Ricardo Pietreczko hat ein Ende - „Pikachu“ ist bei der Darts-WM 2026 nach einem hart umkämpften Match in der dritten Runde ausgeschieden.

Die deutsche Nummer zwei verlor am Samstagabend gegen den Schweden Andreas „Dirty Harry“ Harrysson mit 2:4 in Sätzen. (alle Spiele der Darts-WM LIVE auf SPORT1)

„Ich bin glücklich, aber ich denke ich kann sogar noch besser spielen”, freute sich Harrysson auf der Pressekonferenz. Und ob es der größte Sieg seiner Karriere war? „Absolut! Das ist nur in meinen Träumen passiert, dass ich die Runde der letzten 16 erreiche...“

Darts-WM 2026: Pfiffe gegen „Pikachu“

Pietreczko wurde beim Walk-on von einigen Fans im Ally Pally lautstark ausgepfiffen. Auch während des ersten Satzes waren immer wieder Pfiffe aus dem Publikum zu vernehmen. Diesen verlor der Deutsche schließlich im Decider.

Auch der zweite Satz ging in das entscheidende Leg, diesmal mit dem besseren Ende für Pietreczko. Harrysson hatte bei Anwurf des Deutschen 81 Punkte Rest, doch dann ließ Pikachu sein ganzes Können aufblitzen: Mit einem 158er Finish (Triple-20, Triple-20, Doppel-19) krallte er sich den Satz und ließ einen Freudenschrei heraus. „Man könnte ihm auch den Spitznamen ‘On-Point’ geben, weil er ist voll da“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele.

Zwei Highfinishes von Pietreczko

Satz drei sicherte sich Harrysson klar mit 3:0 in Legs. Im vierten Satz ging der Schwede schnell mit 1:0 in Führung und breakte Pietreczko. Dieser war aber wieder im rechten Moment zur Stelle und checkte 116 Punkte zum Rebreak. „Wieder ist es so ein Ricardo-Moment“, sagte Schwele nach dem zweiten Highfinish des Deutschen.

Auch die nächsten beiden Legs gewann Pietreczko und damit stand es 2:2 nach Sätzen. „Er ist genau in dem Moment da, wo er gebraucht wird. Aber, wer weiß, wie lange das noch gutgeht“, analysierte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

Harrysson im entscheidenden Moment eiskalt

Im fünften Satz war wiederum Harrysson klar besser. Der bärtige Schwede gab kein Leg ab und holte seinen Anwurf-Satz mit 3:0. In Satz sechs hielten beide Spieler zunächst ihren Anwurf, dann checkte Harrysson 146 Punkte zum entscheidenden Break. Bei eigenem Anwurf verwandelte der Schwede schließlich einen zweiten Matchdart auf der Doppel-19. Pikachu verließ kopfschüttelnd die Bühne.

Über die gesamte Partie spielte Pietreczko 88,6 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 40,9 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. Harrysson spielte 96,11 Punkte im Average und hatte eine Doppelquote in Höhe von 41,7 Prozent.

Schon in Runde zwei kam es zu einem echten Krimi um Pikachu. Dort siegte der Deutsche nach einem verrückten Match gegen den Engländer Dave Chisnall mit 3:2 in Sätzen. Am Samstag folgte dann das nächste nervenaufreibende Match mit einem unglücklichen Ende für den Deutschen.

Darts-WM: Drei Deutsche noch im Turnier

Am Sonntag stehen die Drittrundenmatches der drei weiteren verbliebenen deutschen Teilnehmer an. Dann haben Martin Schindler, Gabriel Clemens und Arno Merk die Chance ins Achtelfinale einzuziehen.