Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Nächste Show von Luke Littler?

SPORT1 29.12.2025 • 10:30 Uhr Die Darts-WM geht in die heiße Phase. Am Montag finden nicht nur die letzten Drittrundenspiele statt, sondern auch die ersten Achtelfinals. Im Fokus: Superstar Luke Littler.

Es wird ernst bei der Darts-WM 2026! Am Montag werden zunächst die letzten Achtelfinalisten ermittelt, ehe erneut Luke Littler ins Geschehen eingreift. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE auf SPORT1)

Nachdem Littler gegen den Österreicher Mensur Suljovic einen neuen persönlichen Rekord-Average bei einer WM spielte (107,09 Punkte), trifft das 18 Jahre alte Wunderkind in der Abendsession auf Ex-Weltmeister Rob Cross (2018). Der erste echte Härtetest für den Titelverteidiger steht an.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag 16 live im Free-TV und Gratis-Stream

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream .

SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Pfeil live mit dabei. Die TV-Übertragung am Montag startet mit der Nachmittagssession ab 13.30 Uhr. Am Abend um 20 Uhr startet dann die Abendsession. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Wer löst die letzten Achtelfinal-Tickets?

Zunächst werden allerdings die letzten Achtelfinalisten ermittelt. Die Nachmittagssession beginnt mit zwei rein englischen Duellen. Zum Auftakt fordert Justin Hood seinen Landsmann Ryan Meikle. Weiter geht es mit Kult-Profi Ricky Evans und Supertalent Charlie Manby.

Im letzten Duell der Nachmittagssession trifft Nathan Aspinall auf den Niederländer Kevin Doets.

Darts-WM: Nächste Show von Luke Littler?

Zum Auftakt der Abendsession findet das letzte Sechzehntelfinale statt: Der Nordire Josh Rock fordert Callan Rydz. Rydz gilt als der bis dato traurigste Gewinner bei der WM: Der Engländer musste während des Turniers den Tod seines geliebten Großvaters verkraften.

Den Abend beschließen die ersten beiden Achtelfinals. Erst kommt es zum Showdown zwischen Überraschungsmann James Hurrell und Martin-Schindler-Bezwinger Ryan Searle. Anschließend ist Littler gegen Cross gefordert.

Montag, 29. Dezember 2025 - Spielplan im Überblick

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

Justin Hood (ENG) - Ryan Meikle (ENG)

Ricky Evans (ENG) - Charlie Manby (ENG)

Nathan Aspinall (ENG) - Kevin Doets (NED)

Abendsession (ab 20.15 Uhr):