Darts-WM: Hopp reagiert auf Eklat um Menzies

„Da will ich mir jetzt kein Urteil darüber erlauben“, sagte Hopp auf SPORT1-Nachfrage nach seinem Erstrundenmatch gegen Martin Lukeman (3:1). Er berichtete davon, dass ihm im Practice Room ein Video von Menzies‘ Ausraster gezeigt wurde. „Ich glaube, er hat den Tisch kurz und klein gehauen. Da dachte ich mir: Okay, muss nicht unbedingt sein.“

Darts-Profi Hopp über Menzies-Ausraster: „Weiß nicht, was ihn dazu gebracht hat“

Hopp ergänzte: „Aber wir wissen alle: Cameron Menzies ist ein Hitzkopf, ist ein spezieller Typ. Ich weiß aber nicht, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, was ihn konkret dazu gebracht hat.“

Menzies hatte in der Nachmittagssession am Montag nach seiner 2:3-Niederlage gegen Charlie Manby seinen Frust an einem Tisch ausgelassen und sich dabei auch an der rechten Hand verletzt. Hinterher entschuldigte er sich für seinen Aussetzer. PDC-Geschäftsführer Matthew Porter bot derweil dem 36-Jährigen Unterstützung an.

Hopp: „Wir müssen alle lernen, mit diesem Druck umzugehen“

„Wir müssen alle irgendwie lernen, mit diesem Druck umzugehen“, sagte Hopp. „Jeder WM-Teilnehmer verspürt einen gewissen Druck, auf seine eigene Art. Jeder hat andere Methoden, das zu bekämpfen. Es ist einfach wichtig, dass wir uns da als Spieler auch weiterentwickeln.“