Darts-WM: Hopp reagiert auf Eklat um Menzies

Hopp reagiert auf Eklat bei Darts-WM

Max Hopp feiert ein gelungenes Comeback - und sendet am Ende des SPORT1-Videos eine wichtige Message an die Fans.
Stefan Junold
Cameron Menzies sorgt mit einem Wutausbruch bei der Darts-WM für Aufsehen. Auch der deutsche WM-Teilnehmer Max Hopp äußert sich dazu.

Der Wutausbruch von Cameron Menzies bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) beschäftigt auch die Spieler. Nach Peter Wright hat sich auch der deutsche Teilnehmer Max Hopp zu dem Eklat geäußert.

„Da will ich mir jetzt kein Urteil darüber erlauben“, sagte Hopp auf SPORT1-Nachfrage nach seinem Erstrundenmatch gegen Martin Lukeman (3:1). Er berichtete davon, dass ihm im Practice Room ein Video von Menzies‘ Ausraster gezeigt wurde. „Ich glaube, er hat den Tisch kurz und klein gehauen. Da dachte ich mir: Okay, muss nicht unbedingt sein.“

Darts-Profi Hopp über Menzies-Ausraster: „Weiß nicht, was ihn dazu gebracht hat“

Hopp ergänzte: „Aber wir wissen alle: Cameron Menzies ist ein Hitzkopf, ist ein spezieller Typ. Ich weiß aber nicht, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, was ihn konkret dazu gebracht hat.“

Menzies hatte in der Nachmittagssession am Montag nach seiner 2:3-Niederlage gegen Charlie Manby seinen Frust an einem Tisch ausgelassen und sich dabei auch an der rechten Hand verletzt. Hinterher entschuldigte er sich für seinen Aussetzer. PDC-Geschäftsführer Matthew Porter bot derweil dem 36-Jährigen Unterstützung an.

Hopp: „Wir müssen alle lernen, mit diesem Druck umzugehen“

„Wir müssen alle irgendwie lernen, mit diesem Druck umzugehen“, sagte Hopp. „Jeder WM-Teilnehmer verspürt einen gewissen Druck, auf seine eigene Art. Jeder hat andere Methoden, das zu bekämpfen. Es ist einfach wichtig, dass wir uns da als Spieler auch weiterentwickeln.“

Aus sportlicher Sicht feierte Hopp nach fünf Jahren Abwesenheit ein erfolgreiches WM-Comeback. Nach dem Sieg gegen Lukeman trifft der „Maximizer“ in der zweiten Runde auf den an Position 25 gesetzten Engländer Luke Woodhouse.

