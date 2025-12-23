Darts-WM: Michael van Gerwen erfüllt deutschen Wunsch - Duell mit Mega-Merk fix!

Julius Schamburg 23.12.2025 • 23:22 Uhr Michael van Gerwen überzeugt bei der Darts-WM und zieht in die dritte Runde ein. Damit geht auch der Wunsch eines Deutschen in Erfüllung.

Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM 2026 in die dritte Runde eingezogen und trifft dort auf den deutschen Teilnehmer Arno Merk.

MvG setzte sich mit 3:1 in Sätzen gegen den Iren William O’Connor durch. Merk wiederum bezwang in seinem Zweitrundenmatch den zweimaligen Weltmeister Peter Wright (3:0). Damit ist das Hammer-Duell mit dem Deutschen perfekt!

Darts-WM: Van Gerwen überzeugt gegen O’Connor

Van Gerwen lag schnell mit 0:2 in Legs zurück, sicherte sich aber den ersten Satz im Decider. Satz zwei war eine klare Angelegenheit (3:0). „Das war ein sehr starker Satz von Michael van Gerwen”, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele.

Im dritten Satz konnte „Mighty Mike” nicht mehr an die Leistungen aus den ersten beiden Durchgängen anknüpfen. O’Connor schnappte sich den Satz mit 3:1 in Legs.

Mit zwei Highfinishes (121er- und 127er Checkout) zog MvG im vierten Satz davon. Auch das nächste Leg gewann van Gerwen und damit auch das Match.

Der Niederländer spielte letzten Endes 100,2 Punkte im Drei-Dart-Average und traf bemerkenswerte 62,5 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. O’Connor landete bei 93,5 Punkten im Average und einer Doppelquote von 38,46 Prozent.

Darts-WM: Merks Wunsch geht in Erfüllung

Damit geht auch Merks Wunsch in Erfüllung. Der Deutsche wünschte sich den dreimaligen Weltmeister in der dritten Runde. „Auf jeden Fall MvG“, antwortete er selbstbewusst auf die Frage nach seinem Wunschgegner.

Mit Merk, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Gabriel Clemens stehen vier von insgesamt acht deutschen Startern in der dritten Runde.