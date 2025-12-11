Ex-Weltmeister Smith wackelt bei der Darts-WM nur kurz - erste Frau ausgeschieden

Julius Schamburg 11.12.2025 • 21:47 Uhr Michael Smith gewinnt bei der Darts-WM ein kniffliges Auftaktmatch gegen Lisa Ashton. Der Weltmeister von 2023 wackelt nur kurz und verpasst den ersten 9-Darter der WM.

Der Ex-Weltmeister Michael Smith hat bei der Darts-WM 2026 (täglich LIVE im TV & Stream bei SPORT1) sein Erstrundenmatch überstanden. Gegen Landsfrau Lisa Ashton behielt Smith beim 3:1 in Sätzen die Oberhand.

Der „Bully Boy“ blieb mit einem Drei-Dart-Average von 91,19 Punkten unter seinen Möglichkeiten. Die viermalige WDF-Weltmeisterin Ashton spielte 77,13 Punkte im Drei-Dart-Average. Auf die Doppel traf Smith 36 Prozent seiner Versuche. Ashton hatte eine Checkout-Quote von 30 Prozent.

Darts-WM 2026: Smith wackelt zu Beginn gegen Ashton

Der favorisierte Smith startete schwach in die Partie, spielte im ersten Satz zeitweise nur 80 Punkte im Average. Er drohte den Satz zu verlieren, aber Ashton verpasste im vierten Leg einen Satz-Dart auf das Bullseye. Im Decider entschied Smith schließlich den ersten Durchgang für sich.

Der zweite Satz wäre beinahe mit einem echten Highlight gestartet. Smith warf zum Start zwei 180er, verpasste nach sechs perfekten Darts den 9-Darter aber klar. Sein siebter Dart landete nur in der Single-20. Den Satzgewinn sicherte sich Smith dennoch (3:0 in Legs).

Im dritten Satz zog Smith schnell mit 2:0 in Legs davon, vergab dann aber sieben Matchdarts. Ashton verkürzte nochmal auf 1:2 in Legs, verlor aber dann aber das nächste Leg und auch das Match.

Darts: Das Verletzungs-Drama um Michael Smith

Smith kämpft seit geraumer Zeit mit anhaltenden Verletzungen. Der Engländer leidet an schwerer Arthrose und erklärte im August, wie sehr die Krankheit ihn beeinträchtigt. Am Donnerstagabend schien die Verletzung ihn aber nicht groß zu stören.

2023 krönte sich Smith noch zum Weltmeister, der mit Abstand größte Erfolg seiner Karriere. Fast drei Jahre später führt kein Weg an einer schmerzhaften Erkenntnis vorbei: Auf dem Höhepunkt wurde zugleich die Saat für eine massive Krise gelegt, aus der der Brite bis heute noch nicht herausgefunden zu haben scheint. Sein Auftaktmatch konnte er dennoch souverän gewinnen.

Historische Anzahl an Frauen bei Darts-WM

Mit Ashton schied die erste von fünf weiblichen Teilnehmerinnen bei der Darts-WM aus. So viele Frauen haben noch nie an der PDC-WM teilgenommen. Der vorherige Rekord lag bei drei Teilnehmerinnen.