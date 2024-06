Darts: Hausotter feiert Premieren-Titel bei PDC Europe Next Gen

von SPORT1 30.06.2024 • 17:30 Uhr Marcel Hausotter setzt sich im Finale von Eisenstadt gegen Steven Noster durch und gewinnt das achte Turnier der PDC Europe Next Gen. Für Hausotter ist es der erste Nex-Gen-Titel

Beim achten Turnier der PDC Europe Next Gen hat sich Marcel Hausotter zum Sieger gekrönt. Der gebürtige Spandauer setzte sich im Endspiel im österreichischen Eisenstadt mit 5:3 in den Legs gegen Steven Noster durch.

Noster kam besser in die Partie und ging mit 2:0 Legs in Führung, ehe Hausotter vier Legs in Folge gewann und die Partie in ein 4:2 drehte. Noster gelang noch der Anschluss, aber im achten Leg checkte Hausotter 72 Punkte zum Turniersieg aus,

Der Drei-Darts-Average des Siegers betrug 77.52, der unterlegene Noster kam auf 77,10 im Durchschnitt.

Auch die beiden Halbfinals der Finalisten zuvor endeten 5:3. Hausotter hatte so Franz Rötzsch ausgeschaltet, Noster schlug Christopher Toonders.

In der Order of Merit des Wettbewerbs liegt weiter Niko Springer vorn. Der 23 Jahre alte Mainzer hatte am Samstag das siebte Turnier gewonnen. Am Sonntag verlor Springer in der Runde der letzten 16 an Jimmy Gläßel.

Weiter geht es bei der PDC Europe Next Gen am 20. und 21. Juli mit den Turnieren 9 und 10 in Sindelfingen.