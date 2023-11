Mit den am Freitag beginnenden Players Championship Finals 2023 findet drei Wochen vor dem Start der Darts-WM 2024 (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1) eine letzte Standortbestimmung statt. 64 Spieler kämpfen über drei Tage im Butlins Resort von Minehead um den Titel sowie ein Siegespreisgeld von 120.000 Pfund.

Das Teilnehmerfeld ergibt sich aus den Top 64 der Players Championship Order of Merit, also den Spielern, die bei den insgesamt 30 Players Championship Events in diesem Jahr am meisten Preisgeld ergattern konnten.

Vier deutsche Starter bei Players Championship Finals

Unter den Favoriten sticht vor allem Luke Humphries heraus.

Mit zwei Major-Titeln in den letzten beiden Monaten hat er sich als ernstzunehmender Kandidat etabliert und könnte seinen dritten TV-Titel innerhalb kürzester Zeit einfahren. Aber auch der formstarke Gerwyn Price und der siebenfache Champion Michael van Gerwen können sich gute Chancen ausrechnen.

Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr mit einem Mann mehr bei den diesjährigen Players Championship Finals vertreten. Ricardo Pietreczko geht als bestplatzierter Deutscher ins Rennen und trifft in Runde eins auf den Niederländer Christian Kist.

Gabriel Clemens bekommt es mit Connor Scutt zu tun, während Martin Schindler in Kim Huybrechts eine harte Auftakthürde vor der Brust hat. Zudem geht Daniel Klose als deutscher Debütant an den Start.

Wright und Aspinall verpassen Major-Turnier

Überraschend nicht vertreten bei den Players Championship Finals sind Peter Wright und Nathan Aspinall. Die beiden erfahrenen Darts-Profis konnten nicht genug Preisgeld sammeln, um sich zu qualifizieren.

Die Players Championship Finals starten am Freitag mit der ersten Runde, die in zwei Sessions und auf jeweils zwei Bühnen aufgeteilt ist. Auch die darauffolgende Runde am Samstag findet parallel auf zwei Boards statt. In der Abend-Session am Samstag steht dann das Achtelfinale an.

Richtig spannend wird es am Sonntag, wenn die verbleibenden Spieler am Nachmittag zunächst im Viertelfinale aufeinandertreffen. Die finale Session am Abend verspricht viele Höhepunkte mit den Halbfinals und dem großen Finale.

So können Sie die Players Championship Finals LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Spielplan der Players Championship Finals:

1. Runde

Ab 14 Uhr:

Ross Smith - Scott Williams

Ryan Searle - Boris Krcmar

Damon Heta - Jules van Dongen

Gian van Veen - Chris Landman

Rob Cross - Cameron Menzies

Josh Rock - Rowby-John Rodriguez

James Wade - William O‘Connor

Radek Szaganski - Ian White

Luke Woodhouse - Simon Whitlock

Ryan Joyce - Daniel Klose

Mike De Decker - Mario Vandenbogaerde

Ricardo Pietreczko - Christian Kist

Stephen Bunting - Mickey Mansell

Gabriel Clemens - Connor Scutt

Dimitri van den Bergh - Jim Williams

Jonny Clayton - Stephen Burton

Ab 20 Uhr:

Dylan Slevin - Matt Campbell

Chris Dobey - Raymond van Barneveld

Michael Smith - Richard Veenstra

Gary Anderson - Steve Beaton

Gerwyn Price - Ricky Evans

Callan Rydz - Michael van Gerwen

Luke Humphries - Martin Lukeman

José de Sousa - Kevin Doets

Krzysztof Ratajski - Maik Kuivenhoven

Brendan Dolan - Ritchie Edhouse

Andrew Gilding - Steve Lennon

Daryl Gurney - Niels Zonneveld

Kim Huybrechts - Martin Schindler

Dirk van Duijvenbode - Jermaine Wattimena

Joe Cullen - Jamie Hughes