Darts Premier League: Michael Van Gerwen zittert nach Verletzung um Titelverteidigung

Der Premier League Titelverteidiger verletzte sich am letzten Abend der Vorrunde der Premier League an der Schulter - spielte schon im Tages-Viertelfinale gegen Chris Dobey mit Schmerzen.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Zum Halbfinale gegen den späteren Tagessieger Dimitri Van den Bergh trat MvG dann aber nicht mehr an. Die Schmerzen seien beim Einwerfen zu groß gewesen.

Durch die Verletzung scheint auch die Teilnahme an den Playoffs in der kommenden Woche in Gefahr. Dort wollte van Gerwen eigentlich seinen Titel verteidigen. Im Halbfinale trifft er auf Weltmeister Michael Smith.