Darts-WM: Anfang vom Ende bei Peter Wright?

Am Mittwochabend schnappte der 53-Jährige im schrillen Weihnachtsoutfit der ersten Tänzerin auf seinem Weg auf der Bühne die Pompons weg und führte damit seinen berühmten Tanz zu „Don‘t stop the Party“ über die ganze Breite der Ally-Pally-Stage auf.

Als Krönung bot er die Cheerleader-Utensilien gar noch seinem Gegner Jim Williams an, der jedoch mit einem leicht irritierten Grinsen ablehnte.

„Wir sind beide an den äußeren Enden des Spektrums, wenn es um Walk-ons geht. Ich bin nicht der Typ für die große Show. Aber er ist toll und heizt die Menge an, das war super, ich mag das“, reagierte der Waliser bei der Pressekonferenz von SPORT1 darauf angesprochen.

Dann war die Wright-Show allerdings rasend schnell vorbei und Tristesse stellte sich ein. „Snakebite“ fand überhaupt nicht in sein Spiel, flog mit einem für seine Verhältnisse miserablen Drei-Dart-Average von 83,87 Punkten und einer Doppelquote von 22,2 Prozent krachend mit 0:3 in Sätzen raus. In den Sets zwei und drei lag sein Durchschnitt pro Aufnahme jeweils gar unter 80 Punkten.