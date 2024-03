Darts-Weltmeister mit neuem Meilenstein: "Unfassbarer Abend"

Darts-Weltmeister Luke Humphries hat mit einer Machtdemonstration eine weitere Lücke in seiner Erfolgsbilanz geschlossen: Am 6. Spieltag der Premier League im englischen Brighton hat Humphries seinen ersten Tagessieg errungen - und wie.

Humphries zeigte sich gut erholt von seiner bitteren Finalniederlage gegen Dimitri Van den Bergh bei den UK Open am Wochenende. SPORT1 -Experte Max Hopp sprach von einem „unfassbaren Abend“ für den Briten. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Platz 1 in der Gesamttabelle belegt weiter der viermalige Tagessieger Michael van Gerwen, auch wenn er diesmal gegen Rob Cross zum zweiten Mal in Folge in der ersten Runde ausschied. Mit 15 Punkten führt MvG weiter klar vor Littler und Cross (je 9), Humphries liegt mit nun 7 Zählern auf Rang 6.