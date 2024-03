Darts, UK Open: Littler mit nächster Galavorstellung!

Nächster überzeugender Auftritt von Luke Littler bei den UK Open. „The Nuke“ besiegte Dave Chisnall souverän mit 10:5 und ließ den nächsten hoch gesetzten Spieler abblitzen.

Littler hatte bereits in seinen ersten beiden Matches überzeugt und zunächst James Wade und dann mit Martin Schindler den letzten deutschen Spieler im Turnier ausgeschaltet. Gerade gegen „The Wall“ musste der Darts-Shootingstar aber durchaus kämpfen.

Auch im Achtelfinale sah es zunächst so aus, als wenn Littler gegen Chisnall durchaus Probleme bekommen könnte. „Chizzy“ startete stark ins Match und ging mit 3:1 in Führung. Doch im Anschluss zog Littler an, steigerte seinen Average und gewann bis zum 4:3 drei Legs in Folge.

Chisnall hielt danach zunächst noch einmal stark dagegen und glich zum 4:4 aus. Doch in der Folge verpasste die Nummer zehn der Weltrangliste einfach zu viele Chancen auf die Doppel. Trotz neun 180er war Chisnall so auch wegen seiner durchwachsenen Doppelquote von 33 Prozent am Ende chancenlos.

Littler agierte abgeklärt, gewann von den folgenden sieben Legs, sechs und nutzte seinen zweiten Match-Dart zum verdienten 10:5-Erfolg. Der 17-Jährige zog durch einen 103,38er Average und starken 58,8 Prozent auf die Doppel ins Viertelfinale ein.

Anderson scheitert an eiskaltem Lukeman

Einen noch besseren Tag auf die Doppel erwischte Außenseiter Martin Lukeman im Duell mit Gary Anderson. Lukeman, der im Turnier mit einem vermeintlichen Average-Rekord für Aufsehen gesorgt hatte, verpasste gegen den ehemaligen Weltmeister nur drei Versuche auf die Doppel.

Auch dank seiner überragenden Quote von 76,9 Prozent besiegte er einen durchaus ordentlich spielenden Anderson mit 10:5. Der Schotte spielte mit einem 102,57er Average im Scoring sogar besser als Lukeman (100,33er Average) doch traf nur 33,3 Prozent auf die Doppel. So war er letztendlich chancenlos.

Weltmeister Luke Humphries reichte gegen Mervyn King eine ordentliche Leistung, um souverän mit 10:4 ins Viertelfinale einzuziehen. Humphries reichte ein 99,93er Average und eine Doppelquote von 45,5 Prozent um einen schwachen King (88,23er Average) zu schlagen.

Zudem zogen Ricky Evans (10:6 gegen Luke Woodhouse), Dimitri Van den Bergh (10:7 gegen Jonny Clayton) und Damon Heta (10:8 gegen Gian van Veen) ins Viertelfinale aus.

Die Begegnungen fürs Viertelfinale werden im Anschluss an die Achtelfinal-Session ausgelost. Am Sonntag fällt dann mit den Viertelfinal-Begegnungen am Nachmittag und dem Halbfinale und Finale am Abend (alle Spiele LIVE bei SPORT1) die Entscheidung bei den UK Open.

Die Ergebnisse des Achtelfinales im Überblick

Ricky Evans - Luke Woodhouse 10:6

Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh 7:10

Martin Lukeman - Gary Anderson 10:5

Luke Littler - Dave Chisnall 10:5

Damon Heta - Gian van Veen 10:8

Mervyn King - Luke Humphries 4:10

Rob Cross - Keane Barry 10:4