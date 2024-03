Überraschung im Finale der UK-Open! Van den Bergh schockt Humphries

Weltmeister Humphries fand im gesamten Finale nie so wirklich zu seinem Spiel. Spielte keine guten Darts und hatte gerade ungewohnte Probleme im Scoring. Doch Van den Bergh, der über weite Strecken äußerst solide agierte, verlor in der Schlussphase zwischenzeitlich völlig die Nerven und vergab gleich sechs Matchdarts.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Weil aber auch Humphries im Entscheidungs-Leg zwei Matchdarts vergab, konnte sich Van den Bergh mit seinem siebten Matchdart dann doch noch zum Sieger bei den UK Open krönen. Durch den Erfolg macht der Belgier auch einen Sprung in der Weltrangliste und liegt nun auf Platz sieben.

UK Open: Van den Bergh mit den richtigen Antworten

Den besseren Start ins Finale erwischte Dimitri Van den Bergh. Der Belgier holte sich im zweiten Leg mit einem schönen Bull-Finish gleich das Break zum 2:0, hielt anschließend seinen Anwurf und ging mit einer 4:1-Führung in die erste Pause.

Anschließend wirkte es so, als wenn Humphries endlich im Match angekommen ist. Erst holte er sich das erste Break und begann das darauf folgen Leg mit sechs Perfekten Darts. Das Leg holte sich dann aber doch noch Van den Bergh mit einem High-Finish und sorgte so für die vermeintliche Vorentscheidung.

Van den Bergh kocht Littler-Bezwinger Heta ab

Im Halbfinale hatte sich Van den Bergh in einem über langen Strecken sehr umkämpften Match mit 11:6 gegen Damon Heta durchgesetzt.

Beide Spieler agierten in einem Match mit durchwachsenem Niveau bis zum 6:6 komplett auf Augenhöhe. Doch dann setzte sich Van den Bergh mit dem erst dritten Break des Spiels auf 8:6 ab.

Heta hatte in der Folge nichts mehr entgegenzusetzen und so gewann Van den Bergh fünf Legs in Folge zum souveränen Finaleinzug.