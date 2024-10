Darts: Frühes Aus für Ex-Weltmeister beim World Grand Prix

Aus für Peter Wright in der ersten Runde: Gegen James Wade zieht der zweimalige Weltmeister im Darts World Grand Prix den Kürzeren.

Aus für Peter Wright in der ersten Runde: Gegen James Wade zieht der zweimalige Weltmeister im Darts World Grand Prix den Kürzeren.

Frühes Aus für Peter Wright nach Satzführung: „Snakebite“ hat im Match gegen James Wade beim Darts World Grand Prix den Kürzeren gezogen, der zweimalige Weltmeister schied bei dem Major-Turnier in Leicester bereits in der ersten Runde aus. In einem spannenden Match behielt Wade gegen Wright die Oberhand und gewann mit 2:1 nach Sätzen.