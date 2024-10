Darts: World Grand Prix heute live im TV, Stream und Ticker - Wer zieht ins Finale ein?

Der World Grand Prix of Darts läuft vom 7. bis 13. Oktober. Am vorletzten Tag stehen die Halbfinals auf dem Programm. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

Showdown beim nächsten Major-Turnier auf der PDC Tour! Beim World Grand Prix 2024 geht es am Samstag in den beiden Halbfinal-Duellen um die Tickets fürs Finale. SPORT1 überträgt das Event, welches als einziges im Jahr im Modus Double In/Double Out gespielt wird, von Montag bis Sonntag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.