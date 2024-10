Darts: World Grand Prix heute live im TV, Stream und Ticker - Achtelfinale mit Schindler & Pietreczko

Der World Grand Prix of Darts steht vom 7. bis 13. Oktober auf dem Programm. Am dritten Tag kämpfen die beiden Deutschen Martin Schindler und Ricardo Pietreczko um den Einzug ins Viertelfinale. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

Nächstes Major-Turnier auf der PDC Tour und zwei deutsche Starter sind beim World Grand Prix 2024 dabei – SPORT1 überträgt das Event, welches als einziges im Jahr im Modus Double In/Double Out gespielt wird, von Montag bis Sonntag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de .

Darts World Grand Prix HEUTE LIVE im TV, Stream & Liveticker

Ihre Auftakthürden haben Martin Schindler und Ricardo Pietreczko in der Mattioli Arena in Leicester am Montag gemeistert. Am Mittwoch kämpft das deutsche Duo um den Einzug ins Viertelfinale. Schindler bekommt es dabei in seinem Achtelfinal-Duell mit dem früheren Weltmeister Rob Cross (21 Uhr) zu tun. Und auf Pietreczko wartet im Kampf um ein Ticket für die Runde der besten Acht der aktuelle Weltmeister Luke Humphries (22 Uhr).