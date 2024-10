Darts: World Grand Prix heute live im TV, Stream und Ticker - Anderson und Price gefordert

SPORT1 10.10.2024 • 16:00 Uhr Der World Grand Prix of Darts steht vom 7. bis 13. Oktober auf dem Programm. Am vierten Tag kämpfen etwa Gary Anderson und Gerwyn Price um den Einzug ins Viertelfinale. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

Das nächstes Major-Turnier auf der PDC Tour ist in vollem Gange - nach dem Aus von Martin Schindler und Ricardo Pietreczko geht der World Grand Prix 2024 leider ohne deutsche Beteiligung weiter. SPORT1 überträgt das Event, welches als einziges im Jahr im Modus Double In/Double Out gespielt wird, von Montag bis Sonntag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.

SPORT1 überträgt das Event am Donnerstag zunächst ab 20 Uhr im Livestream und auf unserem YouTube-Kanal, ab 22.45 Uhr läuft das Turnier dann auch im Free TV.

Darts World Grand Prix HEUTE LIVE im TV, Stream & Liveticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : tv.sport1.de, YouTube

: tv.sport1.de, YouTube Liveticker: SPORT1.de

Nachdem Schindler (1:3 gegen Rob Cross) und Pietreczko (1:3 gegen Luke Humphries) am Mittwoch aus deutscher Sicht leider eine Überraschung verpassten, geht das Event in der Mattioli Arena im englischen Leicester ohne deutsche Beteiligung allmählich in die heiße Phase.

Anderson gegen De Decker gefordert

Zum Auftakt der Session am Donnerstagabend tritt Ex-Weltmeister Gary Anderson ans Oche. „The Flying Scotsman“ bekommt es im Achtelfinale mit dem Belgier Mike De Decker zu tun.

Anschließend ist Gerwyn Price gefordert. Der walisische „Iceman“ hatte in der ersten Runde einen Matchdart gegen sich zu überstehen und kämpft nun gegen James Wade um den Einzug ins Viertelfinale.

Danach will MvG-Schreck Daryl Gurney seinen Siegeszug fortsetzen. „Superchin“ trifft dabei auf Joe Cullen. Zum Abschluss duellieren sich Dave Chisnall und Dimitri Van den Bergh um das letzte Ticket für die Runde der besten Acht.

„Best-of-5-Sets“ in der zweiten Runde

Das Teilnehmerfeld besteht aus den ersten 16 der PDC Order of Merit und den ersten 16 der Pro Tour Order of Merit. Die beiden Deutschen Martin Schindler und Ricardo Pietreczko qualifizierten sich über die Pro Tour Order of Merit für das Turnier. Als Kommentator ist Basti Schwele im Einsatz, Experten sind Max Hopp und Robert Marijanovic.

In Leicester wurde die erste Runde im Modus „Best-of-3-Sets“ gespielt. In der zweiten Runde sowie im Viertelfinale gilt Best-of-5-Sets, im Halbfinale Best-of-9-Sets und im Finale dann Best-of-11-Sets.

Alle Matches am Donnerstag im Überblick: