Darts: World Grand Prix heute live im TV, Stream und Ticker - mit Schindler & Littler

SPORT1 07.10.2024 • 15:29 Uhr Der World Grand Prix of Darts steht vom 7. bis 13. Oktober auf dem Programm. Mit Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind auch zwei deutsche Spieler am Start. Schafft ein Deutscher den ganz großen Coup? SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

Nächstes Major-Turnier auf der PDC Tour und zwei deutsche Starter sind beim World Grand Prix 2024 dabei – SPORT1 überträgt das Event, welches als einziges im Jahr im Modus Double In/Double Out gespielt wird, von Montag bis Sonntag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de .

{ "placeholderType": "MREC" }

Darts World Grand Prix HEUTE LIVE im TV, Stream & Liveticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : tv.sport1.de

: tv.sport1.de Liveticker: SPORT1.de

Los geht es am Montag, 07.10. um 19:00 Uhr. Unter den 32 Teilnehmern hoffen zwei Darts-Stars aus Deutschland darauf, möglichst lange im Rennen um die 120.000 Pfund Siegprämie zu bleiben.

Das Teilnehmerfeld besteht aus den ersten 16 der PDC Order of Merit und den ersten 16 der Pro Tour Order of Merit. Die beiden Deutschen Martin Schindler und Ricardo Pietreczko qualifizierten sich über die Pro Tour Order of Merit für das Turnier. Als Kommentator ist Basti Schwele im Einsatz, Experten sind Max Hopp und Robert Marijanovic.

{ "placeholderType": "MREC" }

World Grand Prix 2024: Schindler und Pietreczko starten am Montag

Als Titelverteidiger des World Grand Prix in Leicester geht Luke Humphries an den Start. Der Engländer steht in der Weltrangliste ganz vorne und hat in diesem Jahr schon drei Major-Turniere gewonnen. Im Vorjahr gewann „Cool Hand Luke“ das Finale gegen Gerwyn Price. Mit Spannung wird der Auftritt von Martin Schindler erwartet, der erst am vergangenen Sonntag deutsche Darts-Geschichte geschrieben hat und seinen zweiten Turniersieg auf der European Tour einfuhr. Er trifft in der ersten Runde beim World Grand Prix auf Brendan Dolan.

Zudem steht auch Ricardo Pietreczko am Oche und duelliert sich zum Start gegen Dartslegende Raymond van Barneveld. In Leicester wird die erste Runde im Modus „Best-of-3-Sets“ gespielt. In der zweiten Runde sowie im Viertelfinale gilt Best-of-5-Sets, im Halbfinale Best-of-9-Sets und im Finale dann Best-of-11-Sets.

Alle Matches am Montag im Überblick:

Josh Rock - Ryan Joyce

Brendan Dolan - Martin Schindler

Jonny Clayton (8) - Ritchie Edhouse

Nathan Aspinall (5) - Ryan Searle

Raymond van Barneveld - Ricardo Pietreczko

Luke Humphries (1) - Stephen Bunting

Rob Cross (4) - Luke Littler

Gian van Veen - Ross Smith