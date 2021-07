Darts World Matchplay mit Clemens, van Gerwen LIVE im TV, Stream, Ticker

Eine Besonderheit gibt es bei Gleichstand nach dem eigentlich vorletzten Leg. Dann wird gespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung hat. Maximal werden jedoch fünf Extra-Legs gespielt. Beispielsweise geht es in der 1. Runde, die normalerweise über Best of 19 Legs gespielt wird, höchstens bis 13:12. Beim Stand von 12:12 entscheidet ein Sudden Death Leg.