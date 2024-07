Darts: Krimi-Sieg für Smith beim World Matchplay

von SPORT1 16.07.2024 • 21:35 Uhr In Blackpool kämpfen die Dartsstars um die Krone beim World Matchplay. Ross Smith steht nach einem Krimi-Sieg gegen Gerwyn Price im Viertelfinale

Beim Darts World Matchplay steht Ross Smith nach einem Krimi im Viertelfinale. Der Engländer setzte sich in Blackpool in einem dramatischen Match gegen Gerwyn Price mit 11:9 in den Legs durch

Price begann stark und führte mit 2:0, ehe Smith in die Partie fand und vor der ersten Pause mit 3:2 führte. Mit einem 5:5 ging es in die zweite und letzte Pause. Direkt nach der Unterbrechung gelang Price ein Break, welches umgehend gekontert wurde. Am Ende nutzte Smith seinen ersten Matchdart zum Sieg.

Price kam in der Partie auf einen Average von 93,57, Smith erzielte 98,70. Bemerkenswert war die Anzahl der 180er, die Smith, der bei einem wichtigen Finish den im Bord steckenden Pfeil abknutschte, warf. 13 Mal gelang ihm die maximale Aufnahme, Price schaffte nur drei Mal die 180.

Deutsche beim World Matchplay früh raus

Im Viertelfinale trifft Smith nun auf den Sieger der Partie zwischen Nathan Aspinall und James Wade. Die weiteren Achtelfinalspiele am Dienstag bestreiten Weltmeister Luke Humphries und Stephen Bunting, außerdem trifft Jonny Clayton auf Dimitri van den Bergh.

Am Mittwoch findet die zweite Hälfte der Achtelfinal-Duelle statt, ehe am Donnerstag und Freitag die Viertelfinals folgen. Das Finale steigt am Sonntag ab 21 Uhr.

Ross Smith gewann in der ersten Runde beim World Matchplay gegen Josh Rock