Darts World Matchplay LIVE im TV, Stream & Ticker - Van Gerwen, Cross und Smith im Einsatz

Beim World Matchplay 2024 im englischen Blackpool duellieren sich die besten Darts-Spieler der Welt. Am Mittwoch stehen die letzten Achtelfinalpartien an. Mit dabei sind Michael van Gerwen und zwei weitere Ex-Weltmeister.

Vom 13. bis zum 21. Juli duellieren sich in Blackpool die besten Darts-Spieler der Welt beim Darts World Matchplay 2024. Das Major-Turnier ist neben der Weltmeisterschaft das älteste und wichtigste Event der PDC.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bereits zum 30. Mal wird das World Matchplay in den altehrwürdigen Winter Gardens in der nordwestenglischen Küstenstadt ausgetragen. Am Start sind neben den bestplatzierten Spielern der als Order of Merit bekannten PDC-Weltrangliste die 16 Topspieler der Pro-Tour-Weltrangliste.

Hier können Sie das Darts World Matchplay 2024 LIVE im TV und Stream verfolgen

{ "placeholderType": "MREC" }

Darts World Matchplay: MvG, Cross und Smith im Einsatz

Nachdem am Dienstag die ersten vier Achtelfinal-Duelle ausgetragen wurden, stehen am Mittwoch (ab 20.15 im LIVETICKER) die restlichen vier Achtelfinals auf dem Programm. Dabei machen der Pole Krzysztof Ratajski und Andrew Gilding den Anfang. Gilding verschärfte in der ersten Runde mit einem 10:5-Sieg die Krise von Peter Wright. Ratajski ließ Dave Chisnall beim 10:2 keine Chance.

Im zweiten Duell des Tages stehen sich Rob Cross, der Weltmeister von 2018, und Ryan Searle gegenüber. Cross musste zum Auftakt gegen den Niederländer Gian van Veen in die Verlängerung und gewann mit 13:12, während Searle Damon Heta mit 10:4 besiegte.

Anschließend steht für den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen das nächste Duell mit einem Engländer an. Nachdem er am Montag Wunderkind Luke Littler mit 10:6 in die Schranken gewiesen hatte, trifft „Mighty Mike“ nun auf Joe Cullen.

Den Abschluss der Achtelfinalspiele bildet das Duell zwischen Michael Smith und Chris Dobey. Der „Bully Boy“ besiegte in der ersten Runde den Schotten Gary Anderson im Duell zweier Ex-Weltmeister mit 10:5, Dobey war mit 10:7 gegen Ritchie Edhouse erfolgreich.

{ "placeholderType": "MREC" }

Darts World Matchplay: Preisgeld & Modus

Das Preisgeld beträgt insgesamt 800.000 Pfund. Davon gehen allein 200.000 Pfund an den World-Matchplay-Sieger.

Die erste Runde wird im Modus Best of 19 Legs gespielt und geht bis zum Montag. Das Finale am 21. Juli wird im Modus Best of 35 Legs ausgetragen. An dem Sonntag küren auch die Frauen ihre Siegerin, die 10.000 Pfund Preisgeld (knapp 12.000 Euro) erhält.

Michael van Gerwen hat in Blackpool bislang gut lachen

Besondere Regel beim World Matchplay

Das prestigeträchtige Major-Turnier zeichnet sich im Gegensatz zu anderen PDC-Events durch eine Besonderheit im Regelwerk aus: Jedes Spiel muss mit zwei Legs Vorsprung beendet werden.