"Lausig!" Darts-Star schießt gegen Littler

World Matchplay: Kracher-Duell zwischen Littler und MvG

Price: „Musste eine Krankenschwester rufen“

Der Waliser hatte in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und ist immer noch komplett auskuriert. Zuletzt musste er deswegen den World Cup of Darts absagen. „Es beeinträchtigt mich in bestimmten Situationen. Wenn es heiß ist, erkenne ich mich selbst nicht wieder. Ich war in Amerika, bin 30 Minuten lang durch die Parks gelaufen und musste dann gehen, um eine Krankenschwester zu rufen und mir eine Infusion legen zu lassen. Ich dachte, ich sei dehydriert. Es ist, wie es ist. Ich muss herausfinden, was das Problem ist“, gab der Weltmeister von 2021 ein Gesundheitsupdate.