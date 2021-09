DEL: Krefeld Pinguine unterliegen Adler Mannheim in Overtime, erster Punkt mit Aushilfstrainer Saveljev

Die ersten drei Saisonspiele hatten die Krefelder jeweils mit sechs Gegentoren verloren. Alexander Weiß (11./24.) schoss die Gäste in Baden-Württemberg durchaus überraschend in Führung, ehe sich Mannheim dank Lean Bergmann (39.) und Nationalspieler Matthias Plachta (57.) in die Overtime rettete.