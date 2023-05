Eishockey-Drama: Mike Glemser schöpft neue Hoffnung nach Horror-Verletzung

Mike Glemser meldet sich nach seinem Horror-Unfall zu Wort und spricht über seinen aktuellen Gesundheitszustand . Der 25-Jährige war bei einem Eishockeyspiel für die Starbulls Rosenheim unglücklich in eine Bande geknallt und ist seitdem querschnittsgelähmt.

„Es geht natürlich alles sehr schleichend und langsam, aber es geht etwas voran“, berichtete Glemser nun in einem Interview mit RTL. Bereits seit drei Monaten kämpft sich Glemser im Krankenhaus zurück in den Alltag.

„Du musst die Situation akzeptieren“

Glemser glaubt trotz aller Widrigkeiten an seine Genesung: „Du musst natürlich nach vorne schauen und die Situation akzeptieren, aber auch schauen, dass du nicht in Selbstmitleid versinkst, sondern vorankommst und dich an Kleinigkeiten hochziehst.“