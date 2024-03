DEL: Matchball für München

Matchball für den Titelverteidiger: Red Bull München hat in der Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Grizzlys Wolfsburg den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert und ist nach dem 4:3 (0:1, 3:0, 1:2) nur noch einen Erfolg von der nächsten Runde entfernt. Bereits am Sonntag können die Münchner in eigener Halle den Halbfinaleinzug sichern.