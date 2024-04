DEL: Berlin macht Finaleinzug perfekt

Die Eisbären Berlin haben ihren zweiten Matchball genutzt und die Finalspiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht. Der DEL-Rekordmeister setzte sich gegen die Straubing Tigers in Spiel fünf mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung in der eigenen Halle durch und trifft nach dem 4:1 in der Best-of-seven-Serie im Endspiel auf die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Straubing verpasste die erste Finalteilnahme der Vereinshistorie.

"Was war das für ein Kampf", sagte Ty Ronning, der in der siebten Minute der Overtime den viel umjubelten Siegtreffer erzielt hatte. Der Job sei aber "noch nicht erledigt. Wir sind noch nicht fertig. Es wird auf die kleinen Dingen ankommen, es wird ein großartiges Finale."

Nachdem Straubing am Sonntag zu Hause den ersten Matchball abgewehrt hatte (3:2), lieferten sich beide Teams in Berlin erneut einen offenen Schlagabtausch. Nach einem Anfangsdrittel ohne Treffer brachte Marcel Noebels den neunmaligen Champion aus der Hauptstadt im zweiten Abschnitt in Überzahl in Führung. In dem intensiven Spiel glich Philip Samuelsson (31.) aus.