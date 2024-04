DEL-Finale: "Irgendwie durchgemogelt" - Es müllert bei den Eisbären

Als das Spiel auf der Kippe stand, schlüpfte Jonas Müller in die Hauptrolle. Mit einem Doppelpack führte der Vize-Weltmeister und Olympia-Silberheld die Eisbären Berlin im Playoff-Finale zum ersten Sieg . Vor allem das zweite Tor war ein Kunstwerk.

„Ich habe gesehen, dass in der Mitte ziemlich viel Platz war, und dachte mir: Ich kann jetzt einfach mal laufen“, beschrieb der Verteidiger sein Solo über das ganze Eis, das er mit dem Tor zum 5:3-Endstand gegen die Fischtown Pinguins krönte, bei MagentaSport : „Ich habe dann probiert, irgendwie den Puck da durchzumogeln.“

Müller: „Es ist egal, wer die Tore macht“

Zuvor hatte der 28-Jährige, einer von nur vier Nationalspielern, die beide Silbermedaillen gewannen, nach dem 3:3-Ausgleich der Bremerhavener die Berliner wieder in Führung gebracht. Müller, der in seinen elf Spielzeiten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bisher nie mehr als sieben Tore erzielte, gab sich trotz des Traumtreffers bescheiden: „Es ist egal, wer die Tore macht.“