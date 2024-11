Transfer-Coup! Früherer NHL-Star wechselt in die DEL

Red Bull München nimmt Will Butcher unter Vertrag. Der US-Verteidiger kommt mit der Empfehlung von vielen NHL-Jahre bei New Jersey und Buffalo.

Ex-Meister Red Bull München hat für den Rest der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den US-Verteidiger Will Butcher verpflichtet. Der 29-Jährige wechselt vom kasachischen Klub Barys Astana in die bayerische Landeshauptstadt. Butcher hat unter anderem fünf Jahre in der NHL gespielt und die Bronzemedaille bei der Eishockey-WM 2018 gewonnen.