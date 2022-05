Eishockey WM live auf SPORT1: Deutschland - Kanada im Free-TV und Livestream

Verteidiger Seider, der in der NHL-Hauptrunde in 82 Spielen für die Detroit Red Wings auf 50 Scorerpunkte (7 Tore, 43 Assists) kam, ist „ein Phänomen“ für Müller. Der Schritt hin zu einem der dominantesten Verteidiger in der NHL sei „toll und klasse für das deutsche Eishockey. Mit seiner Präsenz und seiner Qualität wird er uns enorm helfen“, ergänzte der 35-Jährige.