Eishockey-WM 2023: Dann steigt das Halbfinale für Deutschland

Es könnte ein historisches Spiel werden für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.

Zum ersten Mal seit über 70 Jahren könnte sich das DEB-Team eine WM-Medaille sichern. Mit einem Sieg im Halbfinale der Eishockey-WM 2023 am Samstag könnte unabhängig der Farbe bereits der Gewinn des Edelmetalls feststehen.

Gegner wird der Tabellenprimus der Gruppe A: die USA. Das Spiel steigt im finnischen Tampere am späten Samstagnachmittag um 17.20 Uhr. SPORT1 überträgt das Spektakel LIVE im TV und STREAM - mit dabei wie gewohnt Moderatorin Jana Wosnitza und Experte Rick Goldmann.

Nach dem Halbfinaleinzug erinnerte Torschütze Nico Sturm bei SPORT1 an den legendären Auftritt von Per Mertesacker bei der Fußball-WM 2014: „Jetzt erstmal in die Eistonne“. Zur knapp 48-stündigen Vorbereitung auf das Finalwochenende ist das bitter nötig: „In den letzten zehn Minuten habe ich meine Beine nicht mehr gespürt!“

DEB-Team mit schlechter Erinnerung an die USA

Deutschland hatte bereits in der Vorrunde gegen die USA antreten müssen. Im dritten Gruppenspiel lieferte das DEB-Team einen heißen Fight, lag nach 40 Spielminuten noch 2:1 in Front und verlor denkbar knapp mit 2:3. Nach der Niederlage stürmte das deutsche Team zu fünf Siegen in Folge.

Das andere Halbfinale zwischen Kanada und Co-Gastgeber Lettland, der großen Überraschung des Turniers, findet am Samstagnachmittag um 14.20 Uhr statt. Das Spiel um Platz drei findet exakt einen Tag später, am Sonntag um 14.20 Uhr statt.

Das große Finalspiel steigt ebenfalls in der Arena in Tampere am Sonntagabend um 19.20 Uhr. SPORT1 überträgt alle übrigen vier Spiele der WM LIVE.

Hier sehen Sie das WM-Halbfinale zwischen Deutschland - USA:

TV: SPORT1