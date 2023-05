Eishockey-WM 2023: Irrer Thriller! DEB-Team dreht Partie und bewahrt Chance auf Viertelfinale

Mit einem knappen 6:4-Sieg gegen Dänemark erhielt sich die deutsche Auswahl am Donnerstagabend ( LIVE auf SPORT1 ) die Chance auf das WM-Viertelfinale. Nach drei knappen Niederlagen zum Turnierauftakt musste die DEB-Auswahl die Partie gewinnen, sonst wäre die Endrunde wohl kaum noch erreichbar gewesen.

Seider selbst zeigte sich am SPORT1 -Mikrofon in der Drittelpause aber noch optimistisch: „Man hat gesehen, dass wir uns einige Chancen herausspielen.“

Auch im zweiten Spielabschnitt sollte sich das nicht ändern: Das DEB-Team konnte einige Möglichkeiten kreieren, den Treffer aber nicht erzwingen - bis John-Jason Peterka in der 29. Minute zum Ausgleich kam. Deutschland verbuchte zu diesem Zeitpunkt sieben zu null Torschüsse im zweiten Drittel.

DEB-Team spielt sich in einen Rausch

Nur 1:54 Minuten später drehte das DEB-Team in persona von Alexander Ehl die Partie dann gänzlich. Einem Assist von Moritz Müller ließ der Landshuter den Abschluss zum 2:1 folgen. „Dann ist da auch einmal das Scheibenglück. Erkämpft, erarbeitet, erzwungen“, freute sich SPORT1 -Kommentator Basti Schwele.

Und Deutschland spielte sich in einen Rausch: Nur weitere sieben Minuten später erhöhte Moritz Müller mit seinem ersten Tor der WM zum 3:1. „Es ist ein fantastisches Drittel, das kannst du nicht besser spielen“, lobte auch SPORT1 -Experte Rick Goldmann. Nur 21 Sekunden vor Drittelende fiel dann aber das 2:3 - wankte Deutschland?

Nach dem Spiel sollte der Torschütze mit einem Lächeln bei SPORT1 sagen: „Es war heute „do or die“ - und zum Glück geht dann auch mal so eine Bogenlampe rein.“ Eine Minute vor dem Ende machte Marcel Noebels mit dem 5:3 ins Empty Net den vermeintlichen Endstand nach einem irren Fight in der Endphase perfekt.