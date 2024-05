Eishockey-WM: Deutschland - Frankreich LIVE im TV, Stream und Ticker

Nach drei Siegen in Folge bei der Eishockey-WM herrscht rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft eine große Euphorie. Bereits vor dem abschließenden Vorrundenspiel am Dienstag gegen Frankreich (ab 12.20 Uhr im LIVETICKER) ist das Team von Bundestrainer Harold Kreis für das Viertelfinale qualifiziert.

Offen ist noch, ob die deutsche Mannschaft die Gruppe B in Ostrava als Zweiter, Dritter oder Vierter abschließt - und damit auch, gegen wen sie in der Runde der letzten Acht antreten muss.

So können Sie Deutschland - Frankreich heute live verfolgen:

TV: Pro7

Stream: MagentaSport , Joyn.de , ran.de

, , Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Mögliche Gegner sind die Schweiz, Gastgeber Tschechien und Titelverteidiger Kanada. Erfüllt die deutsche Auswahl ihre Pflichtaufgabe gegen Frankreich, würden sie als Dritter der Gruppe B auf den Tabellenzweiten der A-Gruppe treffen.

Während das Team von Bundestrainer Harold Kreis bereits zwölf Zähler auf dem Konto hat, stehen die Franzosen bei lediglich vier Punkten. Der Underdog gewann nur eines seiner bisherigen sechs Spiele, auch das jüngste Match gegen Schweden ging am Montag mit 1:3 verloren.

Deutscher Torrausch in der Vorrunde

Am Sonntag, einen nach dem deutschen 4:2-Sieg gegen Polen, hatte Lettland zwar gegen die Slowakei mit 3:2 nach Penaltyschießen gewonnen, kann aber in der Tabelle der Gruppe B nicht mehr an der DEB-Auswahl vorbeiziehen.

Gegen Aufsteiger Polen tat sich die deutsche Mannschaft phasenweise schwer und musste in den Schlussminuten nochmal zittern. „Es war von Anfang an ein hartes Stück Arbeit. Wir wussten, dass wir geduldig bleiben mussten“, sagte Yasin Ehliz bei Pro7. Moritz Müller stimmte dem Stürmer zu: „Das waren hart erkämpfte drei Punkte“, erklärte der Kapitän bei MagentaSport.

Zuvor hatte Deutschland zwei furiose Siege in Serie gefeiert und gegen Lettland (8:1) sowie Kasachstan (8:2) jeweils acht Treffer erzielt. Damit kommt das deutsche Team in der Vorrunde bereits auf 28 Tore - mehr hatte eine DEB-Auswahl in der Gruppenphase zuletzt 1992 erreicht.

Wo wird die Eishockey-WM 2024 übertragen?

Im Free-TV zeigt erstmals Pro7 alle deutschen Spiele sowie die K.-o.-Runde live, weitere 15 Partien sind auf Pro7 MAXX vorgesehen. MagentaSport überträgt bis zu 21 Spiele live. Kostenpflichtig ist auch das komplette WM-Programm, das Sportdeutschland.TV als Rechteinhaber mit allen 64 Partien anbietet.