Eishockey: Neues Zeitalter beim DEB-Team? Der ewige Beinahe-Bundestrainer Kreis endlich am Ziel

Jetzt hat der ewige Beinahe-Bundestrainer sein Ziel doch noch erreicht: Am Donnerstag (19.30 Uhr) im ersten WM-Test in Kassel gegen Tschechien (Highlights in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0.30 Uhr bei SPORT1) gibt er erstmals an der Bande der Nationalmannschaft die Kommandos.