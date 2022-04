ESL Pro League Finale: FaZe dominiert das CS:GO-Jahr 2022 weiter

Ab der dritten Map übernahm dann die Erfahrung und der damit zusammenhängende Umhang mit Druck das Spielgeschehen. FaZe, die in Person von Finn „karrigan“ Andersen einen der besten und erfahrensten CS:GO-Spieler als Leader haben, sorgte auf Mirage für die richtigen Calls in Hälfte eins. Was zur Halbzeitpause noch wie ein ausgeglichenes Match anmutete, schlug nun in Richtung Dominanz für die Nordamerikaner aus. Mit 16-9 ging die Runde an FaZe, die damit eine Map vor ihrem zweiten Turniergewinn des Jahres standen.