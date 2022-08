FIFA 22: Zwei auf einen Streich! Bochum verpflichtet Top-Spieler

Aufgrund des Abstiegs der Fußballmannschaft in die 3. Liga kann der FCI im nächsten Jahr nicht mehr in der Virtual Bundesliga starten. Laut Regularien dürfen nur Teams aus den beiden höchsten deutschen Spielklassen teilnehmen. Ein Wechsel von TimoX war somit abzusehen. Noch in den Sternen steht dagegen, wohin es die Ex-Bochumer BeneCR7x und KKoray_ ziehen wird. Auch die Zukunft von Jamies Werder-Academy-Kollege Berkay „BerkayLion“ Demirci ist weiterhin offen.