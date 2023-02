eSportler spielte für die Philadelphia Eagles im Super Bowl

Wer immer noch an das Märchen glaubt, professionelle Zocker hätten weder Talent noch Motivation für den herkömmlichen Sport, der sah sich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einer der größtmöglichen Bühnen eines Besseren belehrt.

NFL: Dieser Football-Star kanns auch am Computer

Filigran am Controller. Filigran auf dem Football-Feld. Eine Symbiose an Talent, die kaum jemand so vereint wie Eagles-Profi Boston Scott. Der Running Back des Teams aus Philadelphia spielt nicht nur in der NFL, sondern auch für Dignitas in der RLCS (Rocket League Championship Series).