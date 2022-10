2. Bundesliga: "Das hat für ständige Unruhe gesorgt" - Ex-Manager Martin Bader vor Kaiserslautern vs. Nürnberg

Martin Bader: Ich bin als Director Sport bei der Zeitfracht-Gruppe angestellt und verantworte die sportlichen Aktivitäten hier. Die Zeitfracht-Gruppe ist im Football als einer der Gesellschafter und Hauptsponsor bei den Frankfurt Galaxy aktiv. Hier wird angestrebt, Frankfurt Galaxy zu unterstützen, nachhaltige und erfolgreiche Strukturen, in allen Bereichen aufzubauen. Ebenfalls unterstützen wir, als einer der Hauptpartner, die European League of Football sowie Laura Nolte, die jüngste Bob-Olympiasiegerin in Peking 2022, in den nächsten Jahren mit unseren Marken, ADLER Mode und Leysieffer. Ebenfalls bauen wir Kooperationen im Fußball bezüglich unserer Charter-Airline German Airways auf.