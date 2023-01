2. Bundesliga: Der Aufstiegs-Plan von Hannover 96 - SPORT1-Interview mit Martin Kind

Am Samstag steigt bei SPORT1 mit der Partie zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Kaiserslautern das erste Zweitliga-Topspiel des Jahres (19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) .

SPORT1: Herr Kind, am Samstag empfängt 96 den FCK. Wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude auf das Spiel?

Martin Kind: Ich freue mich auf das Spiel gegen Kaiserslautern als auch auf die Rückrunde insgesamt. Wir wollen an die erste Hälfte der Saison anknüpfen, die Entwicklung der Mannschaft fortführen und noch mehr Kontinuität in die Leistungen bringen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Kind: Positive Entwicklung der jungen Hannover-Spieler

Kind: Wir haben im Sommer neben der Verpflichtung von Stefan Leitl als Trainer auch bei der Kaderzusammenstellung deutliche Entscheidungen getroffen. Der Altersschnitt wurde durch Verpflichtungen und mit Talenten, die wir aus unserer eigenen 96-Akademie in die Lizenzmannschaft hochgezogen haben, erheblich gesenkt.

SPORT1: Was war für Sie besonders positiv in der Hinserie?

Hannover: Kind lobt 96-Trainer Stefan Leitl

SPORT1: Stefan Leitl kam vor dieser Saison an die Leine. Wie bewerten Sie seine Arbeit?

Kind: Wir haben natürlich seine erfolgreiche Arbeit in Fürth verfolgt, hatten gute gemeinsame Gespräche und waren im Ergebnis von seiner Verpflichtung überzeugt. Diese Entscheidung hat sich bestätigt. Stefan Leitl steht für eine klare Spielidee, ist führungsstark und sehr kommunikativ. Ein wichtiger Aspekt ist, dass er und Marcus Mann gut und eng zusammenarbeiten. Sie haben dieselbe Idee von erfolgreichem Fußball, eine ähnliche Denkkultur und Arbeitsweise.

SPORT1: Wie sehen Sie den Samstags-Gegner Kaiserslautern? Was beeindruckt Sie am Aufsteiger?

Kind: Die Mannschaft wirkt sehr gefestigt. Der Trainer gibt eine Philosophie vor, die sehr stringent umgesetzt wird. Man kann Kaiserslautern zu der erfolgreichen Entwicklung nur gratulieren. Wir treffen am Samstagabend auf einen schwierigen Gegner, aber wollen das Spiel natürlich für uns entscheiden, und ich bin auch überzeugt, dass wir das schaffen werden.

Kind: Es spricht dafür, dass sie professionell planen und gute Entscheidungen getroffen haben. Im Winter konnten sie mit Nicolai Rapp noch einen weiteren interessanten Spieler auf Leihbasis für sich gewinnen. In Kaiserslautern wird gute Arbeit geleistet.

Kind: Unsere Planungen umfassen einen Zeitraum von drei Jahren. Mit der Verpflichtung von Marcus Mann ( Sportdirektor, d. Red. ) im Sommer 2021 haben wir einen Weg eingeleitet, den wir mit den Entscheidungen aus dem vergangenen Jahr konsequent fortgesetzt haben. Die bisherige Entwicklung verläuft so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Das ist erfreulich, aber wir wissen die Situation auch mit Realismus und Vernunft einzuordnen.

Kind erwartet „deutliche Dominanz“ der 96-Fans

SPORT1: Am Samstag werden rund 8000 FCK-Fans im Stadion sein. In der Hinrunde machen die Lautern-Fans schon die Spiele in Düsseldorf, Sandhausen und beim HSV zu Heimspielen. Verkauft 96 seinen Heimvorteil?