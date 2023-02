2. Liga: Darmstadt gegen HSV - Der Bölle brummt! Kolumne von Markus Höhner

Am Samstag gehe ich besonders gut gelaunt auf Reise und zwar mit größter Vorfreude auf das ultimative Topspiel dieser 2. Liga.

Natürlich ist es sehr wesentlich die tabellarische Situation, die dieses Spitzenspiel als Alleinstellungsmerkmal prägt. Für uns als übertragende Redaktion und für mich als Kommentator ist es aber zusätzlich besonders reizvoll, weil wir beide Mannschaften mit ihren individuellen Qualitätsmomenten in den letzten zwei Topspielen sehr besonders aus nächster Nähe und sehr intensiv verfolgen konnten.

Da war zum einen das unfassbar emotionale Auf und Ab des HSV beim vorletzten Topspiel in Heidenheim. Erst wurden die Hamburger durch den Heidenheimer Powerfußball förmlich überrannt, lagen zur Pause mit 0:3 hinten und liefen zu Beginn der zweiten Hälfte Gefahr, noch heftiger unter die Räder zu kommen. Aber dann diese Auferstehung! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

HSV kann in der aktuellen Verfassung alles schaffen

Mit guten Wechselimpulsen und spürbarem Selbstvertrauen, auch so ein Ding noch umzubiegen, stellten sie das Ergebnis in den letzten 20 Minuten noch auf 3:3 und hatten sogar noch Chancen auf den Siegtreffer. Es war ein Comeback als Machtdemonstration, dass dieser HSV in der aktuellen Verfassung restlos alles schaffen kann.

Gegner Darmstadt erlebten wir am letzten Samstag live beim 1:0 in Rostock. Dabei hinterlegte die Mannschaft von Torsten Lieberknecht ein klares Statement der gewachsenen Reife, so ein schwieriges Spiel gegen einen guten und unangenehmen Gegner zu bestehen, zu kontrollieren und am Ende souverän und restlos überzeugend zum Sieg zu spielen.

Wie schon beim Spiel zuvor, dem gedrehten 2:1 gegen Braunschweig, demonstrierten die Lilien die Ruhe und Sicherheit eines selbstbewussten, stabilen Tabellenführers. Das hat eine andere Ausstrahlung als in der letzten Saison, in der die Darmstädter ja zunehmend mental einknickten und den zwischenzeitlich sehr realistischen Aufstieg noch verspielten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Gelingt Darmstadt die Revanche?

Stichwort letzte Saison: Am 6. Februar letzten Jahres kam der HSV auch als Gegner nach Darmstadt und torpedierte die dortigen Aufstiegsträume mit einem krachenden 5:0 Auswärtssieg. Jetzt wirkt Darmstadt viel gefestigter. Kein Wunder nach 20 Spielen ohne Niederlage. Aber schleicht dieses 0:5 den Darmstädter Spielern vielleicht doch wieder als Verunsicherung in den Hinterkopf?

Der HSV hat in 9 Pflichtspielen am Böllenfalltor übrigens noch nie verloren. Es bleibt die hanseatische Wundertüte. Zeigen die Hamburger ihr „Ersthalbzeit-Gesicht“ aus Heidenheim, oder die krachende Wucht jener zweiten Halbzeit? Lässt die Mannschaft von Tim Walter wieder so viele Chancen zu, wie zuletzt im zweiten Durchgang gegen Bielefeld, oder zeigt sie die Vehemenz, wie beim 5:0 im letzten Februar.