Hannover-Wut nach Last-Minute-Elfer: „Das ist Wahnsinn“

Ein 17 Jahre altes Supertalent hat dem 1. FC Nürnberg bei dessen Heimpremiere in der 2. Fußball-Bundesliga einen Punkt gerettet. Can Yilmaz Uzun gelang beim 2:2 (0:2) gegen Hannover 96 zunächst der Anschlusstreffer, in der Nachspielzeit verwandelte der bisherige U19-Spieler nach langer Videoüberprüfung durch Schiedsrichter Patrick Arlt nervenstark auch noch einen Foulelfmeter (90.+2).