2. Bundesliga: Abrechnung einer Vereinslegende - Schatzschneider zählt Hannover-Trainer Leitl an

Schatzschneider: Ich habe nichts dagegen, wie wir Fußball spielen. Mir passt seine Art nicht. Der Disput mit Herrn Kind gefällt mir gar nicht. So etwas ist mir als Fußballer völlig fremd und das habe ich noch nie erlebt. Wenn der Chef früher etwas gesagt hat, dann wurde das so gemacht oder angenommen. Es wurde daran nicht rumgemäkelt. Es geht einfach nicht, dass Leitl jetzt öffentlich versucht, Herrn Kind die Schuld zu geben. Keine Frage, das Wort „Krieg“ von Herrn Kind gehört sich nicht. Aber ansonsten hat er zu 100 Prozent recht. Das sagen auch Experten und Fans. Es ist keine Weiterentwicklung zu erkennen. Dass Leitl nicht mal mit Kind sprechen will, ist unerhört. Ich bin schockiert.

„Krieg“ bei Hannover 96?

SPORT1: Das sind deutliche Worte. In welchem Zusammengang hat Herr Kind das Wort „Krieg“ in den Mund genommen?

Schatzschneider: Vor zehn Jahren sicherlich. Aber ich glaube, dass Herr Kind dieses Projekt, das man angefangen hat, fortsetzen will. Leitl wird auch im Falle einer Niederlage am Samstag im Amt bleiben. Man wollte sich aber von Jahr zu Jahr steigern, wie es auch beim HSV der Fall war. Bei 96 ist das aber leider nicht zu erkennen. Das hat Herr Kind gesagt, und ich finde es legitim, dass man rechtzeitig den Mund aufmacht. Nicht erst, wenn schon alles zerbrochen ist.

Schatzschneider: Ein Mittelstürmer, wird daran gemessen, dass er Tore schießt. Und so ist es auch mit einem Trainer. Wenn er nicht mit dem Boss sprechen will, muss er gewinnen. Wir reden hier nicht von Siegen gegen die besten Teams der Liga. Bisher haben wir gegen Klubs gespielt, die ich eher in der zweiten Tabellenhälfte sehe. In der nächsten Saison wollen wir gerne aufsteigen. Aber so werden wir es nicht schaffen.