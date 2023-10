2. Bundesliga: "Wollte eine fette Gehaltserhöhung!" Ex-Boss spricht über neuen Schalke-Coach

„Schalke ist in Belgien ein unglaublich großer Verein“, schwärmte der 41-Jährige, der in Genk aufgewachsen ist, bei seiner Vorstellung. „Für mich ist es ein großer Schritt, ich bin sehr glücklich hier zu sein. Alle meine Freunde waren sehr stolz, als sie es hörten.“

Baatzsch von Entscheidung „überrascht“

„Er ist ein stilles Wasser“, sagt der in Köln wohnhafte Baatzsch über den Nachfolger von Thomas Reis. „Man mag nicht glauben, was der hinter den Ohren hat. Er sieht vom Gesicht her zwar aus wie junger Bub, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Er lebt eine tolle Einstellung vor, will immer gewinnen, setzt voll auf Teamgeist. Der Erfolg gibt ihm recht. Er ist ein sensationeller Typ. Ich hoffe, dass er einschlägt, so wie die anderen Unioner Victor Boniface und Deniz Undav. Die kamen beide auch aus dem Nichts von 0 auf 100.“