"Lächerlich!" Basler knöpft sich Lautern-Boss vor

Ja, hofft Geschäftsführer Thomas Hengen (spielte von 2001 bis 2004 mit Grammozis beim FCK) und erklärte: „Er ist ein Trainer, der Erfahrung hat. Ein Trainer der Zweitliga-Spiele erlebt hat, der selbst Profifußballer war. Und ich glaube, der weiß, was es heißt, bei so einem Traditionsverein zu arbeiten. Nicht unwichtig, dass er hier mal gespielt hat, aber die Inhalte sind halt extrem wichtig.“

Basler schimpft: „Diese Floskeln sind lächerlich“

Bei SPORT1 -Experte Mario Basler kommen diese Aussagen überhaupt nicht gut an. „Dimi ist ein toller Typ und war als Spieler eine Maschine. Es war nur komisch, dass er sagte, dass der FCK eine Herzensangelegenheit ist. Wenn dem so ist, wird er noch Geld bezahlen. Diese Floskeln sind lächerlich“, schimpft der 54-Jährige, der von 2000 bis 2003 mit Grammozis und von 2001 bis 2003 mit Hengen beim FCK zusammenspielte.

„Der FCK hat verdient die nächste Runde erreicht, allerdings stecken die Nürnberger auch in einer Krise“, gibt Basler zu bedenken: „Am Samstag muss man sehen, ob man an die Leistung anknüpfen kann.“

Musste Schuster deswegen gehen?

Parallelen zum Antwerpen-Aus

Basler nennt Magdeburg als Vorbild

Titz war 2022 mit dem SCM in die Zweite Liga aufgestiegen, ab Mitte September waren die Sachsen aber acht Spiele in Serie sieglos. Dennoch hielt man am Trainer fest und feierte zuletzt zwei Liga-Siege in Serie - in der vergangenen Woche ein 4:1 ausgerechnet gegen den FCK, damals noch mit Interimstrainer Niklas Martin.