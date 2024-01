2. Bundesliga: Lautern-Stürmer vor Tabu-Wechsel?

Kommt es tatsächlich zu diesem brisanten Wechsel? Stürmer Terrence Boyd, der beim 1. FC Kaiserslautern in den vergangenen zwei Jahren zum Publikumsliebling wurde und am Betzenberg keine Zukunft mehr hat, will in der Rückrunde für Erzrivale Waldhof Mannheim stürmen, wie SPORT1 erfuhr.

Der SV Sandhausen ist am Donnerstag aus dem Poker um Boyd ausgestiegen und hat den österreichischen Mittelstürmer Markus Pink (zuletzt beim chinesischen Erstligisten Shanghai Port) verpflichtet.

Die Waldhof-Bosse wollen Boyd unbedingt. Einziges Problem: Waldhof will und kann keine Ablöse zahlen. Seit Jahren hat der Verein für neue Spieler kein Geld mehr gezahlt. Eigentlich war sich Boyd nach SPORT1-Informationen mit den Sandhäusern einig, doch auch dort wollte man keine Ablöse zahlen.

Problem: Mannheim will keine Ablöse zahlen

Boyd, dessen Familie in Heidelberg wohnt, hat nun große Lust auf Waldhof, obwohl der FCK und die Mannheimer verfeindet sind und er krasse Fan-Reaktionen befürchten müsste. Doch beim SVW sucht man händeringend einen Mittelstürmer. Der Klub ist ab Sonntag im türkischen Side im Trainingslager, auch der FCK ist gerade in der Türkei (Belek) zur Vorbereitung auf die Rückrunde.

Eine Zukunft am Betzenberg hat Boyd nicht mehr. Denn mit Ba-Muaka Chance Simakala von Ligakonkurrent Holstein Kiel, der per Leihe kommt, und Dickson Abiama, der von Greither Fürth an den Betzenberg wechselt, wurde die Offensive der Pfälzer verstärkt.

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen will Geld für Boyd sehen. Zahlen die Waldhöfer nicht, bleibt Boyd am Betzenberg und kann im Sommer ablösefrei wechseln, weil sein Vertrag ausläuft.