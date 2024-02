2. Bundesliga: Fix! Steffen Baumgart wird neuer HSV-Trainer!

Baumgart kommt ablösefrei zu den Nordlichtern, sein Vertrag beim FC wurde am Ende des vergangenen Jahres in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Viele HSV-Fans bekommen ihren Wunschtrainer

Ex-Coach Walter war in Hamburg vor einer Woche freigestellt worden, beim 2:2 am Wochenende bei Hansa Rostock saß dessen ehemaliger Assistent Polzin als Interimstrainer auf der Bank. Boldt hatte sich im Rahmen des Rostock-Spiels in der Trainer-Frage nicht festlegen wollen.