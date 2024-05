Hansa-Klartext nach Skandal: „Verheerende Bilder“

In Rostock zog am vergangenen Sonntag eine dicke schwarze Wolke auf - metaphorisch durch den Abstieg in die 3. Liga, aber auch, weil einige Zuschauer kurz vor dem Abpfiff der Partie gegen den SC Paderborn (1:2) mit Böllern und Raketen für eine lange Spielunterbrechung sorgten. Nun meldet sich der Verein zu Wort.