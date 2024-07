1. FC Köln: Wie eine Rangnick-Entdeckung den Effzeh retten will

von Niklas Trettin 03.07.2024 • 19:57 Uhr Horrorszenarien weg, Optimismus wieder da: Der 1. FC Köln hat ausgekatert und zurück in den Angriffsmodus geschaltet. Neu-Trainer Gerhard Struber gibt eine ambitionierte Richtung vor.

Man könnte meinen, der Wettergott hat symbolisch für die erste Trainingswoche des 1. FC Köln extra groß aufgefahren. Strahlender Sonnenschein über dem idyllisch im Grüngürtel gelegenen Geißbockheim und seinen umliegenden Plätzen, dazu Temperaturen um die 30 Grad - passend zum Einstand von Neu-Trainer Gerhard Struber.

Passend auch zum plötzlich viel positiveren Empfinden, welches gerade im lang ersehnten rheinischen Hochsommer gedeiht. Nicht mal ausgeschlossen, dass dem 47 Jahre alten Österreicher genau dieses Klima hilft, sein markantes Lächeln und unverkennbaren Tatendrang auffällig oft zu zeigen.

Eine Mischung aus Baumgart und Schultz

Was von ihm zu erwarten sei, manifestierte Stuber bei seiner 45-minütigen Vorstellung in der vergangenen Woche nachhaltig. Er stellte sich als „authentischer Trainer mit Herz und Hirn“ vor, der gleich Feuer und Flamme für seine neue Challenge ist.

Also einer, der sozusagen eine gesunde Mischung aus der Bluthochdruck-Attitüde von Steffen Baumgart und dem ostfriesisch-ruhigen Timo Schultz verkörpert - und dadurch schon eines geschafft zu haben scheint. Dass beim „Effzeh“ etwas herrscht, was es lange nicht mehr gab und angesichts der so dermaßen enttäuschend verlaufenen Saison 2023/24 auch halbwegs überraschend um die Ecke kommt: gute Stimmung.

Struber vor schwieriger Aufgabe beim 1. FC Köln

Schließlich ist es keine sechs Wochen her, als die Bestandsaufnahme richtig übel aussah. Ein desolates 1:4 in Heidenheim besiegelte damals den bitteren Kölner Gang ins deutsche Unterhaus und vieles deutete darauf hin, dass der finanziell angeschlagene Klub auch dort vor einer verdammt schwierigen Saison steht.

Unzählige Schlüsselspieler hätten ihre Ausstiegsklauseln nutzen und den Verein verlassen können, so drohte die Mannschaft zu zerbrechen – während adäquater Ersatz nicht möglich war. Aufgrund der Transfersperre sind die Domstädter noch bis zum kommenden Winter handlungsunfähig.

Manch einer wähnte Köln gar schon im nächsten Abstiegskampf und sprach über die böse Befürchtung, in die 3. Liga durchgereicht zu werden. Doch auf beinahe wundersame Weise stellt sich die Lage jetzt vollkommen anders dar.

In Jeff Chabot machte bisher nur ein einziger Spieler von seiner Klausel Gebrauch. Alle weiteren Leistungsträger wie Marc Uth, Luca Waldschmidt, Jan Thielmann, Eric Martel, Florian Kainz oder Timo Hübers sind geblieben, andere können noch folgen. Es scheint, als sei ein gewisses Maß an Ruhe eingekehrt - durchaus ein selten verwendeter Begriff im FC-Zusammenhang.

„Ich habe Respekt vor der Aufgabe“

An vorderster Spitze spielt nun Struber den Chefoptimisten und ist derjenige, der versucht, das nötige Selbstbewusstsein zu beschwören. Seinen neuen Arbeitgeber zeitnah wieder nach oben in die Bundesliga zurückzuführen, reize ihn eben irrsinnig, meinte er: „Ich habe Respekt vor der Aufgabe. Aber ich freue mich sehr darauf, sie in Angriff zu nehmen.“

Der 47-Jährige wolle „sehr schnell und sehr tief in die Welt des FC eintauchen. Fans und Stadt haben es verdient, dass dieser große Klub wieder dahinkommt, wo er hingehört.“

Große Dinge wolle er nicht herausposaunen, vielmehr gehe es darum, den großen Ambitionen Taten folgen zu lassen. Es klingt viel Enthusiasmus durch, wenn Struber erzählt.

Gerhard Struber ist der neue Trainer beim 1. FC Köln

Köln hat den höchsten Kaderwert in der 2. Liga

Wahrscheinlich dürfte auch Struber realisiert haben, dass ihm - selbst wenn Davie Selke, Linton Maina oder Marvin Schwäbe, deren Zukunft weiterhin unklar ist, noch gehen sollten - der mit Abstand wertvollste Aufgebot der 2. Liga zur Verfügung steht.

Die Online-Plattform Transfermarkt.de schätzt den FC-Kaderwert jedenfalls auf etwa stolze 60 Millionen Euro. Zum Vergleich: Andere Klubs wie Hertha BSC (46 Millionen Euro), Fortuna Düsseldorf (43 Millionen Euro), der Hamburger SV (41 Millionen Euro) oder Schalke 04 (34 Millionen Euro) können mit solchen Summen nicht ansatzweise konkurrieren, so scheinen Kölner Untergangsszenarien in weitere Ferne gerückt zu sein.

Auch Geschäftsführer Christian Keller zeigte sich zuletzt auf dem Mitgliederstammtisch „sehr zuversichtlich“ und glaubte, dass sein Team die Klasse in der 2. Liga wieder auf den Platz bringen wird.

Vize-Präsident Eckhard Sauren erklärte sein ebenfalls positives Denken mit gesünder werdenden Finanzen: „Wir können uns in der nächsten Saison – im Zweifel auch in der übernächsten – einen Kader-Etat erlauben, der um den Aufstieg mitspielen kann. Deswegen ist der schnellstmögliche Wiederaufstieg unser erklärtes Ziel.“

Sechs Wochen hat Struber nun Zeit, um den Akteuren in der Vorbereitung seine spielerische Idee zu vermitteln und die Grundsteine dieses Vorhabens zu legen.

Kein Titel mit Red Bull Salzburg

Heißt im Umkehrschluss für Struber aber auch: Der Druck wird immer da sein - und das nach einer missglückten Station bei RB Salzburg. Dort verpasste der Mann aus dem Red-Bull-Stall im letzten Jahr sämtliche Saisonziele.

Erstmals seit der Spielzeit 2016/17 überwinterte der österreichische Ligaprimus nicht europäisch und scheiterte dazu im Pokal-Halbfinale an Sturm Graz. Dass im Mai selbst das Dauerabo auf den heimischen Titel in der Liga endete, stand in ebenso enger Verbindung mit Struber.

Ihm gelang es bis zu seiner Entlassung im April nie, der qualitativ klar stärksten Mannschaft des Landes die gewohnte Stabilität zu verleihen.

Einst wurde Struber von Rangnick entdeckt

Als aktiver Spieler riss sich Struber unter anderem zweimal das Kreuzband, weshalb er verschiedene Ausbildungen machte und erst in die Versicherungsbranche ging.

Nebenbei trainierte er jedoch seinen Heimatverein SV Kuchl, bewahrte diesen vor dem Abstieg und trat zu einem Testkick gegen RB Salzburg an - bei dem es zu einem für Struber zukunftsweisenden Wortwechsel kam.

„Ralf Rangnick hat mich danach zum Gespräch eingeladen. Mit all seiner Begeisterungsfähigkeit hat er mich überzeugt, den Weg als Trainer hauptberuflich einzuschlagen. Es war zu diesem Zeitpunkt eine sehr mutige Entscheidung, weil ich einen wirklich guten Job mit tollen Perspektiven hatte“, verriet Struber. Nicht die schlechteste Wahl.

Jetzt will Struber in Köln beweisen, dass seine in Salzburg gemachten Fehler keine Regel sind. Eines, was dabei abseits des grünen Rasens stets ein treuer Wegbegleiter sein wird, lernte er bereits kennen: Et kölsche Jeföhl.