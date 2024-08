Adduktorenzerrung bei Kölns Uth

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss nicht so lang wie befürchtet auf seinen Offensivspieler Mark Uth verzichten. Der 32-Jährige habe beim 2:2 (1:0) bei der SV Elversberg am Samstag eine Zerrung im Adduktorenbereich erlitten.

Uth hatte wegen mehrerer Verletzungen lange gefehlt. Sowohl in der vergangenen als auch in der Saison 2022/23 wurde er immer wieder ausgebremst. In Elversberg musste Uth nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung wieder angeschlagen vom Platz, nach einer Untersuchung am Montag gab der FC zumindest vorsichtig Entwarnung.