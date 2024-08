Albtraum-Debüt für einen Hochbegabten: Köln-Keeper mit riesigem Schnitzer

Freitagabend, Saisonauftakt, Top-Spiel. Hamburg ist zu Gast in Köln. Und natürlich ist das Rhein-Energie-Stadion mit 50.000 anwesenden Zuschauern voll besetzt. Ein angemessener Rahmen für den Start der Jubiläumssaison, zum 50-jährigen Bestehen der 2. Bundesliga . Auch für den Keeper des „Effzeh“, der in der malerischen Dämmerung unter besonderer Beobachtung stand. Der erst 20-jährige Jonas Urbig feierte sein Debüt für die Geißböcke, seinen Heimatverein.

Hamburgs Ransford-Yeboah Königsdörffer lauerte darauf und musste am langen Pfosten nur einschieben. Für den jungen Torhüter eine ganz bittere Szene. Vor allem, weil es seine Vorderleute im weiteren Verlauf nicht mehr schafften, das Blatt zu werden. 1:2 hieß es am Ende . Der Fehlstart war perfekt, sein Debüt zum Vergessen ebenso. Geschäftsführer Christian Keller sagte zu dem Malheur des Keepers bei Sky : „In der sechsten Minute, klar, weiß der Jonas selber: Den hat er normalerweise. Aber das passiert auch einem erfahrenen Torwart.“

Paderborns Coach hob Urbig in den Himmel

An der Rangordnung zwischen den Pfosten wollte Keller somit keine Zweifel aufkommen lassen und machte deutlich: Urbig, eines der größten Talente der 2. Liga, bekam recht früh in der Vorbereitung das Vertrauen des Trainerteams um Gerhard Struber ausgesprochen, weil ihm die Zukunft gehört. Als junger Hoffnungsträger löste er in Marvin Schwäbe jemanden ab, der in der Abstiegssaison noch zu den konstantesten Kölnern zählte. Und selbst HSV-Coach Steffen Baumgart nahm ihn in Schutz.